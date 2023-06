Jogos Europeus: Armelim Rodrigues em boa posição no tiro com armas de caça

Redação com Lusa

Armelim Rodrigues na rota da final no tiro com armas de caça.

Em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia, Rodrigues só falhou um tiro, em 75, nas primeiras três rondas da manhã, com o sexto melhor registo, empatado com o segundo, num dia em que apenas o italiano Mauro de Filippis conseguiu todos.

O olímpico João Paulo Azevedo, por sua vez, teve um dia menos bom e somou 72, estando para já em 16.º, com a segunda parte da qualificação na sexta-feira.

Na prova feminina, Maria Inês Barros, terceira do ranking mundial, está em 18.º, com 68, para já longe do top 10 da prova, que atribui uma quota para Paris'2024 ao vencedor, em masculinos e femininos.