Jogos Europeus: andebol de praia feminino vai lutar pelo quinto lugar

Portuguesas perderam nas meias-finais com a Dinamarca e ficaram de fora da corrida às medalhas

Apesar dos oito golos de Cristiana Morgado, a valerem 16 pontos, a seleção feminina de andebol de praia perdeu nos quartos de final com a Dinamarca, por 0-2, com 14-23 e 22-25, ficando afastada da luta pela medalhas.

Sendo últimas do seu grupo, as jogadoras de Agustin Rodríguez tiveram de defrontar a vencedora do grupo A, que apenas perdera um set em toda a competição, e nunca estiveram verdadeiramente na discussão do apuramento.

Portugal entrou melhor e esteve em vantagem até ao 6-4, mas depois do 8-8 as dinamarquesas dispararam para 8-16 e resolveram o primeiro set.

No segundo set foi Daniela Mendes a abrir o marcador, mas aos 4-8 o jogo já parecia perdido. As portuguesas ainda reagiram nos minutos finais, recuperando de 10-20 para 16-22, mas faltavam então menos de dois minutos e o vencedor estava encontrado.

Portugal espera agora o adversário para entrar na luta pela quinta posição.