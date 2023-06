Jogos Europeus: Ana Cruz garante, no karaté, a primeira medalha portuguesa

Dois triunfos na competição de kata valeram a passagem às meias-finais e a subida ao pódio a uma das estreantes na Missão olímpica

Ana Cruz, de 28 anos, deu boa sequência ao bronze de Patrícia Esparteiro no karaté dos Jogos Europeus de 2019 e já garantiu, no mínimo, uma medalha da mesma cor em Cracóvia'2023 e na mesma prova, o kata.

A karateca do Manique de Baixo abriu a competição na Arena de Bielsko Biala com uma pontuação de 40,40, superando a polaca Anna Kowalska, que recebeu 37,90. O embate com a checa Veronika Miskova foi bem mais equilibrado, mas a portuguesa levou a melhor, por 41,90 contra 41,70, abrindo de imediato a passagem às meias-finais.

Ana Cruz fechou a fase de grupos com uma derrota, perante a francesa Helvetia Taily, por 41,20 face a 42,30, mas a ida às meias-finais ficava assegurada. Como o karaté atribui duas medalhas de bronze, a portuguesa apenas precisa de saber se conseguirá fazer história na modalidade, atingindo a final.

A sua próxima adversária, ainda esta tarde, será a espanhola Paola Garcia, vencedora do grupo B.