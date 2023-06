Jogos Europeus: Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira nas meias-finais do padel

Redação com Lusa

A dupla portuguesa composta por Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio masculino de padel dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, a única lusa ainda em prova.

Os quintos cabeças de série venceram por duplo 7-6 os franceses Adrien Maigret e Benjamin Tison, avançando para as "meias", em que se vão bater com a dupla primeira pré-designada, Alonso Rodriguez e Pablo García.

"Foi um jogo muito disputado, a França tem uma boa equipa, jogámos contra dois bons jogadores. Estou muito contente com a vitória, por duplo 7-6, decidido nos detalhes", analisou, à Lusa, Miguel Oliveira.

Segundo o jogador, o objetivo mantém-se o mesmo: "dar uma medalha a Portugal", tendo agora "dois jogos para a conquistar", seja apurando-se para a final ou perdendo e jogando, depois, pelo bronze.

"Vamos fazer de tudo por isso, estamos com vontade e dinâmica e queremos muito poder trazer uma medalha na estreia", assumiu.

Antes, os irmãos Miguel Deus e Nuno Deus, sextos pré-designados, caíram frente aos espanhóis Daniel Santigosa e David Gala, segundos cabeças de série, por 6-2 e 7-6, neste último após um longo tie-break que acabou 10-8, falhando as "meias" e a garantia de medalha para Portugal se avançassem.

Nas duplas mistas, Miguel Deus e Catarina Vilela ficaram pelo caminho, ao perderem nos quartos de final com os franceses Thomas Leygue e Lucile Pothier, apesar de vencerem o primeiro set (7-5), perdendo depois nos outros parciais por 6-4 e 6-2.

O padel é uma das modalidades em estreia em Jogos Europeus, que decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.