Jogos Europeus: Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira conquistam bronze no padel

A dupla portuguesa composta por Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira conquistou, frente a rivais italianos, a medalha de bronze no torneio de pares masculinos de padel dos Jogos Europeus, a nona de Portugal em Cracóvia'2023.

Na praça principal de Cracóvia, ao ar livre, Simone Cremona e Marco Casetta começaram na frente, com 7-6 (8-6), porém, a dupla portuguesa deu a volta, ao vencer o segundo, por 7-5, e o terceiro por 6-0, garantindo assim o bronze, o primeiro pódio para a modalidade na Polónia.

Portugal soma agora nove medalhas nos Jogos Europeus, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, tendo o padel se juntado à canoagem (quatro pódios), ao atletismo (três) e ao karaté (um) no medalheiro nacional.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.