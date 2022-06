Jogos do Mediterrâneo: Seleção Nacional conquista medalha de prata no ténis de mesa

João Monteiro, João Geraldo e Diogo Chen perderem na final contra a Eslovénia (3-2)

Portugal conseguiu esta segunda-feira a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, no torneio por equipas de ténis de mesa masculino, após João Monteiro, João Geraldo e Diogo Chen perderem a final contra a Eslovénia (3-2).

Presente em quatro Jogos Olímpicos, João Monteiro o veterano de 38 anos, 72.º no ranking mundial, levou de vencido Deni Kozul, 157.º, por 3-1, no primeiro jogo, mas o número oito do mundo, Darko Jorgic, bateu João Geraldo, 42.º, por 3-2.

Em pares, Monteiro juntou-se a Diogo Chen, 598.º, para bater Jorgic e Kozul por 3-0, com o mais experiente a perder por 3-1 ante a estrela maior dos eslovenos, abrindo caminho à negra, decidida por Kozul por 3-2 a favor da Eslovénia, ante Geraldo.

Poucos minutos depois de a equipa feminina vencer o bronze, a primeira medalha portuguesa em Oran'2022, a equipa masculina melhorou a prestação neste evento em Jogos do Mediterrâneo, depois do bronze em Tarragona'2018, numa equipa que já incluía Diogo Chen.

Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto bateram a Sérvia por 3-1 no jogo de atribuição da medalha de bronze e conseguiram o primeiro pódio até aqui na Argélia.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram no sábado e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como Evelise Veiga, Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Ana Rodrigues, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.