Jogos do Mediterrâneo: Missão portuguesa "leva" Ronaldo a Oran

Num Estádio Olímpico sobrelotado, Portugal desfilou em sexto lugar Cerimónia de Abertura e foi aplaudido em Oran ao fazer o "si" à Ronaldo.

Não sendo, naturalmente, ao nível do Rio"2016 ou Tóquio"2020, como o responsável pelo espetáculo prometera, a Cerimónia de Abertura dos 19.ºs Jogos do Mediterrâneo foi uma grande festa, com vários tipos de música do país, cor, coreografia com os tons da bandeira da Argélia e imagens de outras cidades do país.

Construído para estes Jogos, o Estádio Olímpico acolhe mais de 40 mil pessoas, mas estariam mais e ainda ficaram milhares de fora. É o primeiro grande evento do país em décadas e o espetáculo quase fez esquecer os problemas organizativos evidenciados nos últimos dias. Um exemplo: ontem, o Centro de Congressos de Oran, que recebe karaté, judo e ténis de mesa, ainda estava nos últimos retoques. Pelos gritos constantes pela pátria, e pelas ovações ao presidente Abdelmadjid Tebboune, os argelino manifestaram o seu orgulho, quando o 60 (anos de independência, a celebrar a 5 de julho) surgiu no céu; daí a França ser muito assobiada no desfile.

Tendo Filipa Martins e João Monteiro como porta-estandartes, Portugal foi o sexto de 26 países, os atletas fizeram um "si" à Ronaldo e... as bancadas entusiasmaram-se.