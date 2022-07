Jogos do Mediterrâneo: Lorène Bazolo conquista medalha de bronze nos 200 metros

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lorène Bazolo juntou a medalha de bronze nos 200 metros à prata nos 100 metros dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, ao correr a distância em 23,20 segundos.

Bazolo, de 39 anos, foi batida pela egípcia Bassant Hemida, com um tempo de 22,47, seguida da cipriota Olivia Fotopoulou, com 23,01, enquanto a portuguesa correu em 23,20, longe da melhor marca pessoal da época, os 23,09, e do recorde nacional, 22,64.

Portugal tem agora 20 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.