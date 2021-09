Jogadores espanhóis conquistam Cascais Padel Master

Os espanhóis Juan Lebrón e Ale Galán, na competição masculina, e Ariana Sánchez e Paula Josemaría, na feminina, conquistaram a terceira edição do Cascais Padel Master

Os espanhóis Juan Lebrón e Ale Galán, na competição masculina, e Ariana Sánchez e Paula Josemaría, na feminina, conquistaram hoje os troféus da terceira edição do Cascais Padel Master, realizado nos Jardins do Casino Estoril.

A final masculina do terceiro torneio de categoria Master da temporada colocou os argentinos Federico Chingotto e Juan Tello, finalistas da prova em 2019, frente aos espanhóis Juan Lebrón e Ale Galán, este último campeão em título, que levaram a melhor num encontro decidido em três equilibrados "sets", por 4-6, 7-5 e 6-3.

Graças ao triunfo no evento português do World Padel Tour, a dupla que lidera o "ranking" mundial conquistou o quarto título da época em Cascais, depois dos troféus arrecadados no Alicante Open, Santander Open e Marbella Master.

A final feminina não só atribuiu o título de campeãs do Cascais Padel Master, como o estatuto de número um da Corrida 2021, entregue a Ariana Sánchez e Paula Josemaría, após a vitória sobre Marta Ortega e Marta Marrero, finalistas vencidas na última edição do evento, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Tal como Lebrón e Galán, Ariana Sánchez e a esquerdina Paula Josemaría, antiga parceira da portuguesa Ana Nogueira, ganharam em Portugal o quarto torneio da época, após os triunfos no Madrid Open, Marbella Master e Las Rozas Open.