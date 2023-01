Jogador dos Buffalo Bills sofre paragem cardíaca e está em estado crítico

Fotografia: Getty Images via AFP

Damar Hamlin encontra-se em coma induzido.

Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills, sofreu uma paragem cardíaca na sequência de um choque contra um jogador dos Cincinnati Bengals, em jogo da NFL que decorreu na madrugada desta terça-feira, em Cincinatti.

O batimento do jogador "foi reposto ainda no campo e ele foi transferido para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Encontra-se atualmente em coma induzido e em estado crítico", explicam os Buffalo Bills em nota nas redes sociais.

O choque aconteceu logo no primeiro período da partida, tendo o atleta de 24 anos sido atingido no peito por Tee Higgins. Apesar de ainda se ter levantado, caiu logo de seguida e foi assistido durante mais de 30 minutos, antes de ser levado para o hospital. O jogo não foi retomado, tendo a NFL anunciado o adiamento da partida cerca de uma hora depois do incidente.

O choque:

O comunicado dos Buffalo Bills: