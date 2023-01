Jogador de râguebi inglês desapareceu e poderá ter sido sequestrado pela máfia

Levi Davis está desaparecido desde 29 de novembro, em Barcelona. Teme-se que esteja às mãos da máfica britânica.

Desaparecido desde 29 de outubro, em Barcelona, Levi Davis, jogador de râguebi, de 24 anos, poderá ter sido sequestrado pela máfia britânica. São essas as suspeitas da equipa de detetives e das autoridades policiais espanholas, de acordo com a imprensa do país vizinho.

O inglês foi visto pela última vez num bar em La Rambla, naquela cidade da Catalunha. Desde aí, não voltou a ser visto e tem o telemóvel desligado.

O motivo para o sequestro poderá ter sido uma dívida.

Na altura do desaparecimento, Levi Davis, que também é conhecido em Inglaterra por ter participado no programa de televisão Fator-X, jogava nos Worthing Raiders, equipa da quarta divisão do râguebi inglesa.