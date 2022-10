Jogador de râguebi australiano desaparece e é encontrado morto em discoteca de Barcelona

Liam Hampson, estrela de râguebi de 13 dos Redcliffe Dolphins, foi encontrado morto na Sala Apolo, local noturno e de concertos. Em análise a possibilidade de ter caído de altura de dez metros

O jogador australiano de râguebi de 13 Liam Hampson, dos Redcliffe Dolphins, foi encontrado morto na Sala Apolo, em Barcelona, 39 horas depois de ter sido dado como desaparecido.

Hampson foi encontrado pelos trabalhadores da Sala Apolo. As autoridades foram chamadas ao local e identificaram o atleta como sendo o indivíduo desaparecido.

Um colega de equipa que se encontrava com ele em Barcelona, A. J. Brimpson, deu o alerta da desaparição, afirmando que não o via desde que tinham estado juntos no local de diversão noturna, às 4h30 da manhã.

O caso está a ser tratado como uma morte acidental, desconfiando-se que possa ter caído de um balcão de dez metros.