João Silva em 10.º na prova de elite do Mundial de triatlo de Montreal

Redação com Lusa

Português terminou a 2,52 minutos do vencedor, o britânico Alex Yee.

João Silva foi o português mais bem classificado na prova de elite do Mundial de Triatlo, a decorrer em Montreal, no Canadá, ao terminar em 10.º lugar, a 2,52 minutos do vencedor, o britânico Alex Yee.

Ricardo Batista terminou a prova na 26.º posição, que teve no neozelandês Hayden Wilde o segundo classificado e no francês Léo Bergere o terceiro, a três e quatro segundos do vencedor Alex Yee (21,55 minutos), respetivamente.

A britânica Geórgia Taylor-Brown venceu a competição de elite feminina, com as portuguesas Melanie Santos e Maria Tomé a terminarem na 20.º e 27.ª posições, respetivamente.

No domingo, será disputado o Campeonato do Mundo de Estafetas, em que Portugal vai alinhar com Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé, a mesma equipa que garantiu o oitavo lugar da classificação na prova de Leeds, Inglaterra, há duas semanas.