João Ribeiro e Messias Baptista: "Não podemos fugir, queremos uma medalha"

Redação com Lusa

Canoístas portugueses tiveram a regata mais equilibrada das suas carreiras, uma vez que agarraram a única vaga disponível para a final com o mesmo tempo dos alemães Felix Felix e Martin Hiller, tendo as dúvidas sido dissipadas somente ao "photo finish".

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista reforçaram esta quarta-feira a ideia de que são verdadeiros "candidatos" às medalhas na prova de K2 500 metros dos Jogos Europeus, depois de vencerem a sua eliminatória nos arredores de Cracóvia.

"Haverá o máximo empenho de nossa parte, estamos muito focados. Não podemos fugir... queremos uma medalha, sem dúvida. Em provas bastante renhidas, podem ganhar uns ou outros, mas vamos estar certamente na discussão", vincou João Ribeiro, sobre a prova que na Polónia vale como Campeonato da Europa.

João Ribeiro e Messias Baptista tiveram a regata mais equilibrada das suas carreiras, uma vez que agarraram a única vaga disponível para a final com o mesmo tempo dos alemães Felix Felix e Martin Hiller, tendo as dúvidas sido dissipadas somente ao "photo finish", ficando ambos com o mesmo registo de 1.29,678 minutos.

"Foi realmente complicado. Olhei no fim e pareceu-me que tinham passado os alemães. Demorou muito a resolver no "photo finish". Depois ouvi ruído de fundo a dizer que passámos ambos e mais tarde que fomos nós. Melhor assim. Teremos menos uma prova (meia-final). Sabemos o que temos a melhorar e quinta-feira vamos com tudo", prometeu Messias Baptista.

A regata das medalhas, para a qual apenas o primeiro de cada série se qualificou direto, vai ser disputada na quinta-feira às 13h34.

"Na final será também taco a taco e vamos dar tudo para tirar um bom resultado. Ainda temos algumas coisas a melhorar, até porque não largámos tão bem, e se assim for poderemos ter um desempenho melhor", acrescentou João Ribeiro.

Messias Baptista recordou que a dupla já por várias vezes mostrou o seu valor - em 2022 duas medalhas nas Taças do Mundo e o quinto lugar tanto nos europeus como nos mundiais - pelo que na final promete "lutar claramente pelos lugares da frente".

À tarde vão disputar-se as meias-finais, cada uma com três vagas para a regata das medalhas, os K4 500 metros de Fernando Pimenta, Emanuel Silva, David Varela e Kevin Santos, bem como o de Francisca Laia, Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei.

O mesmo para as C2 500 metros de Inês Penetra e Beatriz Fernandes e de Bruno Afonso com Marco Apura.