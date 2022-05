João Ribeiro e Messias Baptista atingem final de K2 500 da Taça do Mundo

Redação com Lusa

Dupla lusa vai disputar uma medalha na Polónia

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista apuraram-se, esta sexta-feira, para a final A de K2 500 metros na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, e vão estar, no domingo, entre as nove duplas que lutam pelas medalhas.

A segunda etapa da Taça do Mundo de Velocidade ICF continuou a proporcionar um conjunto de bons resultados para os canoístas lusos, já que a regra tem sido a passagem para as semifinais, em algumas situações com vitórias nas séries, como foi o caso de Fernando Pimenta, no K1 500 metros.

Pimenta, já apurado para a final de K1 1.000, que se disputa no próximo domingo, terá a próxima prova de K1 500 também no domingo, tal como Gustavo Gonçalves, que hoje também seguiu em frente.

Em K2 500 metros, Emanuel Silva e David Varela apuraram-se para a final B, entretanto anulada.

Inicialmente previstas para sábado, as finais de K1 1.000 e K1 500 passaram para domingo, devido às condições meteorológicas, o que levou também ao cancelamento das finais B e C, que deveriam contar com a presença de vários portugueses.

Teresa Portela e Fernando Pimenta, hoje previstos para as séries de K2 mistos de 500 metros, só competem no sábado, ao final da tarde. Avançam para semifinais, a disputar no sábado, Pedro Casinha e Kevin Santos e Francisca Laia.