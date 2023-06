João Pontes e Luísa Peres vencem títulos nacionais de ILCA 6

Redação com Lusa

Em ILCA 7, a outra classe olímpica, José Mendes venceu a prova, com Beatriz Cintra e Rita Munhá coroadas em 420 e João Pinto vencedor em Hansa, classe de vela adaptada.

João Pontes, em absoluto e masculinos, e Luísa Peres, entre as femininas, venceram este domingo os títulos nacionais de ILCA 6, uma das classes olímpicas do Campeonato de Portugal, disputado em Cascais.

No Clube Naval de Cascais, no distrito de Lisboa, João Pontes assinou uma prestação dominadora ao longo da prova, que arrancou na quinta-feira, ao vencer todas as oito regatas, sagrando-se campeão absoluto e júnior.

Luísa Peres acabou no terceiro lugar da geral e foi a primeira em femininos, sagrando-se campeã de Portugal, numa prova que agregou cerca de 150 velejadores, em sete classes.

João Rodrigues, recordista de presenças por Portugal em Jogos Olímpicos, com sete, venceu em Foil, e em ILCA 4 o neerlandês Boudie van Dishoeck impôs-se, com Júlia Cardoso como melhor portuguesa, em quinto lugar.