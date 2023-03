João Pereira foi bronze na Taça da Europa de Quarteira, mas "ambicionava mais"

Redação com Lusa

O português João Pereira conquistou, este sábado, a medalha de bronze na prova de elites masculinos da etapa de Quarteira da Taça da Europa de triatlo, vencida pelo norueguês Velte Thorn, enquanto Miguel Tiago Silva foi oitavo classificado.

João Pereira fez uma prova de trás para a frente, depois de um percurso de natação (1.500 metros) mais fraco, que o colocou no segundo grupo no segmento de ciclismo (40 quilómetros), na perseguição ao grupo principal, de 18 unidades, em que seguia Miguel Tiago Silva.

No terceiro e último setor (10.000 metros de atletismo), o experiente atleta de 35 anos, que já tinha vencido em Quarteira, em 2017, foi ultrapassando vários adversários e chegou ao grupo da frente.

Contudo, com o esforço despendido na recuperação, não conseguiu anular o ataque de Thorn nos metros finais, fechando o pódio em 01.46.41 horas, atrás do vencedor (01:46.36) e do suíço Fabian Meeusen, segundo (01:46.38).

"Já compito aqui desde 2006. Já fiz provas boas e outras menos felizes e hoje foi a prova disso, de que só acaba no final. O segmento da natação não me correu bem, mas lutei bastante e consegui o terceiro lugar", disse o atleta português, 67.º no ranking mundial.

João Pereira "ambicionava mais" na etapa de Quarteira da Taça da Europa - que não conta para o apuramento olímpico para Paris'2024 -, mas depois do início de corrida "bastante violento" para voltar à discussão pelo triunfo, tentou poupar-se para chegar à meta "com algum gás".

No horizonte, está o apuramento para Paris'2024: "Os Jogos Olímpicos são sempre um objetivo. Mas, depois de quinto [Rio de Janeiro'2016], depois de 27.º [Tóquio'2020], quero superar os meus melhores resultados. Vamos ver como corre até lá e se consigo o apuramento".

Miguel Tiago Silva, que esteve sempre entre os primeiros na natação e no ciclismo, acabou por quebrar na terceira das quatro voltas no segmento de atletismo, terminando no oitavo posto (01:47.11).

"Estou supercontente. Desde o início que tomei conta da minha prova, queria fazer a minha prova e, mesmo com uma "start list" [lista de inscritos] muito forte, não tive medo de puxar na natação, na bicicleta e na corrida. Na última volta, faltaram-me as pernas, mas foi normal. O público português deu-me uma força indescritível no final", referiu.

O triatleta luso, de 25 anos e 206.º no ranking mundial, tem um objetivo claro para 2023 e já olha para o ciclo olímpico que termina em Los Angeles'2028.

"Tenho um objetivo muito grande, que é fazer uma medalha internacional este ano. Este dia foi quase e, por isso, estou supermotivado para continuar a treinar. (...) Sei que Paris'2024 é quase impossível para mim, o meu foco é Los Angeles, há um longo caminho a percorrer, mas acredito que vou concretizar esse objetivo", concluiu Miguel Tiago Silva.

Também concluíram a prova de elites masculinos os portugueses João Mansos (18.º, em 01:48.04), Pedro Gaspar (24.º, em 01:48.38), André Dias (26.º, em 01:48.55), Tiago Fonseca (45.º, em 01:52.10) e Hugo Figueiredo (48.º, em 01:53.07).