João Pereira conquista medalha de prata em prova de endurance nos EUA

O atleta olímpico português João Pereira foi, este sábado, segundo classificado no Clash Endurance Daytona, nos Estados Unidos, perdendo para o francês Vincent Luis a corrida com distâncias superiores às olímpicas.

Pereira, de 34 anos, concluiu os 1.600 metros de natação, 60 quilómetros de bicicleta e 13 quilómetros de bicicleta em 2:24.12 horas, a 24 segundos de Luis.

O norte-americano Jason West foi terceiro, a mais de um minuto do português, quinto classificado nos Jogos Olímpicos Rio'2016.

Já este ano, foi sexto nos Europeus de Munique, no verão, e no final de novembro acabou no 38.º posto as Finals da temporada, em Abu Dhabi.