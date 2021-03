João Paulo Rebelo: "Há uma expressão dos responsáveis da DGS que não esqueço"

Secretário de Estado do Desporto e da Juventude assume postura cautelosa quanto à retoma das atividades desportivas que se encontram suspensas.

O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, foi ouvido esta quarta-feira pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, a requerimento do Partido Comunista Português (PCP), sobre o pacote de medidas de apoio ao desporto e mostrou-se cauteloso em relação à retoma da atividade desportiva que tem estado suspensa, durante o próximo desconfinamento.

"O desporto é importantíssimo e estamos a fazer tudo para que retome, mas, das sucessivas reuniões com a Direção-Geral da Saúde [DGS], houve uma expressão que não me esqueço dos responsáveis da DGS, de que é difícil para eles estarem a exigir distanciamento físico e obrigatoriedade do uso de máscara a todos os portugueses e estar a dizer a estas centenas de milhares de pessoas que se pode usar máscara e não haver distanciamento social", revelou.

Considerando que "o caminho é complexo" e que "as dificuldades são partilhadas com e por todos", o viseense lamentou que o desporto de formação ainda não tenha retomado, ao contrário do que já acontece com as modalidades de desporto sénior, alegando que o Governo tem "avançado com cautelas e precauções".

"Estamos muito preocupados com a retoma, mas entendo que muitos problemas do sestor serão ultrapassados e resolvidos com a retoma da prática desportiva, que é essencial para o quotidiano destes clubes", concluiu, no final da sua audição.