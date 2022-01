João Paulo Rebelo defende que Portugal foi dos melhores a tratar o desporto na pandemia

Numa intervenção vídeo que foi disponibilizada em direto no Museu do Desporto, em Lisboa, Rebelo lembrou que "a prática desportiva foi muito afetada pela pandemia"

João Paulo Rebelo, secretário de estado da Juventude e do desporto, elogiou esta terça-feira o tratamento dado pelo atual Governo à prática desportiva durante a pandemia.

Numa intervenção vídeo que foi disponibilizada em direto no Museu do Desporto, em Lisboa, Rebelo lembrou que "a prática desportiva foi muito afetada pela pandemia", até pelo "contacto físico que pressupõe" e que "é incompatível" com as regras sanitárias aplicadas em relação à covid-19.

Apesar disso, realçou que "em Portugal andámos [o Governo] muito bem com isso, sem de alguma forma pôr em causa a saúde pública". "Fomos rapidamente abrindo a possibilidade da prática desportiva e fomos mesmo pioneiros a nível europeu em algumas decisões que tomámos", acrescentou, na apresentação às federações das políticas desportivas dos partidos candidatos às próximas eleições. Apenas PS, CDU e PAN compareceram.