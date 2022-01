João Paulo Rebelo acusa partidos de esquecerem o Desporto nos programas eleitorais

Secretário de estado discursou via vídeo, desde casa, num evento que decorreu no Museu do Desporto, em Lisboa

O secretário de estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, deixou esta terça-feira uma crítica corrosiva em relação ao alheamento de grande parte dos restantes partidos políticos em relação à área desportiva, nomeadamente no que diz respeito aos programas eleitorais de cada partido.

"Numa rápida leitura dos programas eleitorais dos partidos, não posso deixar de notar que, agora, não tenham vertido quase nada, ou mesmo nada, do que tencionam fazer para este setor", afirmou Rebelo, em relação a partidos que com frequência têm intervenções públicas relativas ao fenómeno desportivo.

O secretário de estado discursou via vídeo, desde casa, num evento que decorreu no Museu do Desporto em Lisboa, com o objetivo de estabelecer uma interação entre as várias federações desportivas e os partidos políticos no que diz respeito à importância do Desporto nos respetivos programas eleitorais.

Rebelo criticou, nomeadamente, o facto de apenas a CDU e o PAN terem estado representados neste debate.