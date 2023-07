João Nuno Batista sagra-se campeão mundial de triatlo em juniores

Redação com Lusa

Português venceu a prova que se disputou em Hamburgo, na Alemanha.

O português João Nuno Batista sagrou-se campeão do mundo de triatlo em juniores, ao vencer a prova que se disputou em Hamburgo, na Alemanha.

O triatleta do CN Torres Novas cumpriu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida com o tempo de 51.11 minutos, superando o francês Nils Serre Gehri, que foi segundo, a três segundos, enquanto no terceiro posto ficou o canadiano Mathis Beaulieu.

João Nuno Batista, que já se tinha sagrado vice-campeão mundial júnior de triatlo em 2021, em Quarteira, subiu esta quinta-feira ao lugar mais alto do pódio e assegurou o ouro, numa prova em que Gustavo do Canto terminou no 35.º posto.