João Nuno Batista em 11.º no Mundial de Triatlo em Montreal

Devido à má qualidade da água, a prova de Montreal foi disputada no formato de duatlo sprint (2,5km de corrida, 20km de ciclismo e mais 5km de corrida final).

O júnior João Nuno Batista foi hoje o português mais bem classificado no Mundial de Triatlo de sprint, que se disputa em Montreal, Canadá, ao terminar no 11.º lugar no conjunto dos setores de corrida e ciclismo.

João Nuno Batista - que gastou no total 52.50 minutos - correu na frente no primeiro setor e seguiu com o grupo da liderança no ciclismo, mas durante a segunda transição perdeu contacto com o grupo dos primeiros, terminado a prova a 50 segundos do vencedor, o francês Thomas Hansmaennel.

Em 2021, João Nuno Batista sagrou-se vice-campeão mundial de triatlo júnior e vice-campeão da Europa de youth.

Na mesma prova, Gustavo do Canto, o outro português em ação, foi 45.º, com o registo final de 56.46 minutos.

Em femininos, Matilde Santos desistiu, tendo vencido a sueca Tilda Mansson em 57.17.

Em Montreal também decorre uma etapa do Campeonato do Mundo da modalidade, na distância super sprint (300 metros de natação, 7 km de ciclismo e 2 km de corrida), tendo-se hoje realizado as provas de acesso às finais de sábado, a que nenhum português acedeu.

Nas eliminatórias das provas da elite feminina, Maria Tomé foi 17.ª na primeira eliminatória, com 23.37. Na segunda eliminatória, Melanie Santos foi 15.ª com 23.03.

Em masculinos, os dois lusos estiveram em ação na segunda eliminatória, com Ricardo Batista a ser o 19.º (22.20) e João Silva o 24.º (22.49).

No domingo, será disputado o Campeonato do Mundo de Estafetas, em que Portugal vai alinhar com Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé, a mesma equipa que garantiu o oitavo lugar da classificação na prova de Leeds, Inglaterra, há duas semanas.