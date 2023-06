João Geraldo: "Temos de esquecer este jogo e pensar na França"

Seleção masculina de ténis de mesa lutou mas não chega à final nos Jogos Europeus.

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa entrou a vencer com a Alemanha mas acabou por cair nas meias-finais de equipas nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, por 3-1, tendo agora de se recentrar para defrontar a França.

Como a seleção feminina, derrotada de manhã pelas alemãs (3-0), também os homens caíram nas "meias", apesar de vencerem o jogo de pares, a abrir, com João Geraldo (39.º) e Tiago Apolónia a baterem Patrick Franziska e Dimitrij Ovtcharov por 3-0 (11-7, 11-6 e 11-9).

No segundo jogo, Dang Qiu, campeão da Europa e número nove mundial, bateu Marcos Freitas (62.º), medalha de prata em singulares, por 11-4, 11-6 e 11-2, e Tiago Apolónia (47.º) saiu derrotado do embate com Ovtcharov (12.º), por 11-8, 11-5 e 11-4, forçando Freitas a jogar para empatar.

O luso de 35 anos saiu derrotado ante Franziska (15.º), por 11-5, 11-5 e 11-5, enviando Portugal para a luta pelo bronze, ante a França, podendo igualar a prestação em Minsk2019, em que os lusos conseguiram o terceiro lugar, já não podendo imitar o ouro de Baku2015.

O jogo está agendado para as 11h00 locais (10h00 em Portugal continental), assim como o duelo da equipa feminina com a França.

"Entrámos da melhor maneira e sabíamos que era a melhor possibilidade de lhes colocar alguma pressão. Felizmente, eu e o Tiago fizemos um dos nossos melhores jogos juntos, e estamos felizes por isso", explicou João Geraldo aos jornalistas após a derrota.

Nos jogos individuais, comentou, a diferença entre os segundos do ranking mundial de equipas e os oitavos foi confirmada ante jogadores do top-10 e top-20 mundial. "Mostraram isso, foram superiores. Temos de esquecer este jogo e pensar na França", admitiu.

O desgaste, entretanto, já se vai sentindo, "principalmente no Marcos Freitas", que veio de um torneio individual em que chegou à prata proveniente da primeira ronda, mesmo que hoje tenha cedido perante atletas de grande nomeada.

Contra a França, não há dúvidas: "vai ser muito difícil". "Os irmãos Lebrun estão numa forma incrível. Temos de analisar e pensar na melhor maneira de contrariar os seus pontos fortes. Sinceramente, ainda não pensei sobre isso. Mas acho que conseguimos passar por cima", atirou Geraldo.

Para Freitas, de resto, será uma oportunidade de vingar a final perdida ante o mais jovem dos irmãos, Felix, tendo eliminado Alexis a caminho desse jogo decisivo em singulares masculinos, e a oportunidade de chegar às quatro medalhas em Jogos Europeus, depois de duas por equipas e uma individual.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.