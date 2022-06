João Geraldo de bronze nos Jogos do Mediterrâneo

Medalha em singulares junta-se à obtida no torneio por equipas

João Geraldo arrecadou esta quinta-feira a sexta medalha de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, sendo bronze no torneio de singulares masculinos, com um triunfo por 4-0.

O mesatenista de Mirandela já tinha participado na prata da prova por equipas masculinas. A quinta medalha de Portugal foi garantida por Jieni Shao, com a passagem à final a discutir ainda hoje.

O bronze na prova por equipas de ténis de mesa, o bronze de Filipa Martins nas paralelas assimétricas e o ouro de Rafael Reis no contrarrelógio são os outros pódios de Portugal até ao momento.