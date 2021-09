João Ferreira termina em 10.º nos Mundiais de triatlo de longa distância

Redação com Lusa

Português cumpriu o percurso entre Almere e Amesterdão em 8:03.36 horas, quase meia hora depois do vencedor Hogenhaug

O atleta João Francisco Ferreira foi, este domingo, décimo classificado nos Campeonatos do Mundo de triatlo de longa distância, ocorrido nos Países Baixos, enquanto Vanessa Pereira terminou no 13.º lugar no setor feminino.

João Francisco Ferreira cumpriu o percurso entre Almere e Amesterdão em 8:03.36 horas, quase meia hora depois do vencedor, o dinamarquês Kristian Hogenhaug, que se impôs em 7:37.46, batendo o sueco Jesper Svensson e o brasileiro Reinaldo Colucci, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No setor feminino, Vanessa Pereira terminou com o tempo de 9:23.00 horas, também muito distante da vencedora, Sarissa de Vries, dos Países Baixos (8:32.04), que relegou a francesa Manon Genet e a dinamarquesa Michele Vesterby para a segunda e terceira posições, respetivamente.