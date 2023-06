João Fernando conquista medalha de ouro no Open de Madrid de judo

O ouro de João Fernando acabou por ser o melhor resultado dos portugueses que estiveram a competir em Madrid e que totalizaram mais três pódios, através do bronze de Diogo Brites (-100 kg), da prata de Raquel Brito (-48 kg) e do bronze de João Crisóstomo (-73 kg).

João Fernando, na categoria -81 kg, conquistou este domingo a medalha de ouro no Open de Madrid de judo, com uma vitória na final sobre o espanhol Alfonso Urquiza Solana.

O ouro de João Fernando acabou por ser o melhor resultado dos portugueses que estiveram a competir em Madrid e que totalizaram mais três pódios, através do bronze de Diogo Brites (-100 kg), também hoje, da prata de Raquel Brito (-48 kg), no sábado, e do bronze de João Crisóstomo (-73 kg), igualmente no sábado.

Jorge Fonseca, medalha de bronze olímpica em Tóquio'2020 em -100 kg, estava inscrito para o torneio mas acabou por não confirmar a inscrição, ficando de novo adiado o seu regresso, após uma lesão muscular em fevereiro que o tem afastado de competição.

Também Célio Dias (-100 kg) e Luís Diogo (-90 kg) não confirmaram a inscrição prévia para o Open que decorreu na capital espanhola.

João Fernando, 36.º no ranking mundial, venceu Mo van Dun (Países Baixos) e Tom Libert (França), para ganhar a sua 'poule'. Na meia-final, superou o italiano Massimiliano Carolo, para finalmente se impor a Urquiza Solana.

Também em -81 kg, Manuel Rodrigues perdeu o combate pela medalha de bronze com o francês Daniyl Zoubko e ficou na quinta posição. Já Filipe Almeida e António Tetino perderam logo no primeiro combate.

Excelente percurso, também, para Diogo Brites, que ficou a uma vitória de ganhar a poule, caindo para as repescagens - aí, com duas vitórias, a última das quais sobre o alemão Daniel Herbst, chegou ao bronze.

Guilherme Silva não passou do primeiro combate, na mesma categoria.

Igualmente em quinto lugar ficou Carolina Paiva (-78 kg), depois de perder com a italiana Irena Caleo para a medalha de bronze. Antes, tinha sido a melhor na sua 'poule' e depois fora superada na meia-final pela francesa Oceane Zatchi Bi.

Quanto a Beatriz Moreira, perdeu no primeiro combate.

Joana Crisóstomo (-70 kg) e Vasco Rompão (+100 kg) foram ambos sétimos classificados, ao perderem no primeiro combate das repescagens.

Também em -70 kg, Tais Pina foi afastada no primeiro combate.

Em -90 kg, Pedro Lima e Ricardo Serrão venceram um combate e Ailton Cardoso perdeu logo de entrada, sendo que nenhum passou para a fase de repescagens.