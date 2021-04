João Crisóstomo: "Esta medalha sabe a ouro e em casa é um duplo ouro"

Judoca reagiu ao bronze conquistado na categoria de - 66 kg no Europeu disputado em Lisboa.

Medalha de bronze: "Foi inesquecível. Esta medalha de bronze sabe a ouro. Não sou um atleta que resolve no início por não ser tão explosivo. Sou um atleta mais de endurance e levo os combates mais longe e sempre a continuar ter fôlego. Consegui ganhar no golden score porque estava bem preparado, estava melhor do que o adversário."

Ganhar em casa: "Ganhar em casa é um duplo ouro. Ainda estou a processar tanta emoção. Foram muitos minutos a tentar dar a volta e sair com a medalha. As minhas expectativas eram dar o meu melhor. Superei as minhas expectativas. Consegui dar esta medalha a todos os que me apoiaram."