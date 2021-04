João Crisóstomo conquista medalha de bronze

Nos Europeus de judo decorrem em Lisboa, o judoca português voltou a levar a melhor no prolongamento, batendo Dzmitry Minkou,

João Crisóstomo conquistou a medalha de bronze na categoria dos - 66 kg no Europeu de judo que se disputa em Lisboa.

O português discutiu o último lugar do pódio com o bielorusso Dzmitry Minkou,, num combate decidido para além do tempo regulamentar. O português e o bielurusso começaram por ser castigados no primeiro minuto do duelo, por não atacarem. O equilíbrio manteve-se até o tempo se esgotar e o combate teve de seguir para o ponto de ouro. Nesta fase, os judocas voltaram a receber um castigo cada um e foi aos 4m32 que João Crisóstomo conseguiu bater Minikou.

Crisóstomo, 63.º do mundo, que tinha vencido três combates no prolongamento (golden score) voltou a nova decisão no ponto de ouro.

Antes, o judoca luso tinha feito história, ao eliminar sucessivamente o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por waza-ari, o azeri Nijat Shikhalizada (21.º), por ippon, e o espanhol Gaitero Martin (nono), por ippon.