João Costa e Camila Rebelo batem recordes nacionais nos 100 metros costas

Os nadadores João Costa, na prova masculina, e Camila Rebelo, na prova feminina, bateram hoje os respetivos recordes nacionais na categoria de 100 metros costas, nos campeonatos nacionais de piscina longa, em Coimbra.

Campeão nacional de 50 metros costas na quinta-feira, o nadador do Vitória de Guimarães conquistou hoje novo título, com uma marca de 53,88 segundos, que "derrubou" o recorde de 54,35 segundos, fixado em 26 de julho de 2021, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, por Francisco Santos (Sporting), hoje terceiro classificado.

O anterior detentor da melhor marca nacional foi hoje terceiro classificado, ao nadar a distância em 55,47 segundos, mais 57 centésimos do que o segundo, Gabriel Lopes (Louzan Natação/EFAPEL), e mais 01,59 segundos do que o vencedor, autor de um tempo que lhe garante os mínimos para os Mundiais de Budapeste, de 18 de junho a 03 de julho de 2022, e para os Europeus de Roma, de 11 a 21 de agosto.

Já Camila Rebelo, da Louzan Natação/EFAPEL, sagrou-se campeã nacional da mesma categoria, em femininos, ao nadar a distância em 1.01,10 minutos, marca que quebrou, por sete centésimos de segundo, o recorde nacional estabelecido em 20 de dezembro de 2020 por Rafaela Azevedo (Algés), hoje segunda classificada, com um tempo de 1.02,15 minutos.

Catarina Mestre, da Natação de Lisboa, "fechou" o pódio com um tempo de 01.04,42 minutos, numa prova que valeu a Camila Rebelo, vice-campeã de 50 metros costas na quinta-feira, os mínimos para os Europeus de Roma.

Na vertente masculina dos 50 metros livres, Miguel Nascimento sagrou-se campeão, ao igualar o recorde nacional de 22,16 segundos que estabelecera em 19 de dezembro de 2020 e que lhe garante os mínimos para o Mundial e para os Europeus.

O pódio dessa categoria compôs-se com três atletas do Benfica, já que Diogo Ribeiro, campeão nacional e recordista absoluto dos 100 metros livres, foi segundo, com um tempo de 22,43 segundos, registo que se enquadra nos mínimos para os Europeus e Mundiais de juniores, e Miguel Marques foi terceiro, com 22,92 segundos.

Em distância idêntica para a vertente feminina, Carolina Fernandes, do Galitos/Bresimar, foi campeã com o recorde nacional júnior de 26,17 segundos, que lhe assegura os mínimos para os Europeus do escalão.

Os campeonatos nacionais de natação de juvenis, juniores e absolutos em piscina longa prolongam-se até domingo no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra.