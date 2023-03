João Azevedo e Maria Barros em 11.º na Taça do Mundo de tiro com armas de caça

O atleta olímpico e a jovem promessa da modalidade conseguiram um total de 140 pratos, 67 por Barros e 74 por Azevedo.

A dupla portuguesa composta por João Paulo Azevedo e Maria Inês Barros conseguiu este domingo o 11.º lugar da prova mista de fosso olímpico (trap) da Taça do Mundo de tiro com armas de caça de Doha.

O atleta olímpico e a jovem promessa da modalidade conseguiram um total de 140 pratos, 67 por Barros e 74 por Azevedo, e registaram o melhor resultado do fecho da competição na capital do Catar.

Armelim Rodrigues e Ana Rita Rodrigues por sua vez, terminaram em 13.º na mesma competição, com 138 pratos (71 de Armelim, 67 de Ana Rita), com a vitória a sorrir a Sarah Alhawal e Talal Alrashidi, com "quase perfeitos" 145 pratos em 150 possíveis.

No Catar, João Paulo Azevedo conseguiu o melhor resultado da Seleção Nacional, com o sétimo lugar no trap masculino, com Ana Rita Rodrigues a fechar no 15.º posto a mesma prova, em femininos.