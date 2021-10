Joana Diogo conquista medalha de bronze no Open Europeu de Málaga

Joana Diogo venceu quatro de cinco combates

A judoca Joana Diogo foi a única entre os 25 portugueses em ação que subiu ao pódio no Open Europeu de Málaga, com a atleta do Judo Clube de Coimbra a conquistar o bronze nos -52 kg.

Joana Diogo venceu quatro de cinco combates, com a belga Fiona Vanbiesbroeck, as britânicas Kirsty Marsh e Tatum Keen, e no decisivo para a medalha a italiana Sofia Fiora, perdendo apenas com a canadiana Kelly Deguchi.

Entre os outros judocas, destaque ainda para os quintos lugares de Rodrigo Lopes, em -60 kg, e de Raquel Brito, em -48 kg.

No domingo disputam-se as categorias mais pesadas, com a seleção portuguesa a ter no "tatami" Joana Crisóstomo (-70 kg), Beatriz Moreira (-78 kg), Manuel Rodrigues, João Fernando, Francisco Costa e João Dias (-81 kg), Vicente Rovira e Gabriel Oliveira (-90 kg) e Diogo Brites, Tiago Rodrigues e Ailton Cardoso (-100 kg).