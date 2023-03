Joana Castelão e João Costa em 15.º lugar na prova de pistola a 10 metros

Portugal discreto nos Europeus de tiro em Talin.

Portugal teve, este sábado, um desempenho discreto nos Europeus de tiro, destacando-se nos resultados o 15.º lugar em equipas mistas da dupla Joana Castelão/João Costa na prova de pistola a 10 metros, em Talin.

A equipa lusa somou 570 pontos - 280 de Joana e 290 de João -, ficando a cinco do sexto posto que valeria um lugar para a final, para a qual avançou em primeiro lugar a dupla sérvia Zorana Arunovic/Damir Mikec, com 582 pontos.

Na sexta-feira, na prova individual, João Costa tinha sido 19.º, com 576 pontos, e Joana Castelão 27.ª, com 564, nos melhores desempenhos lusos.

Numa competição com 32 duplas, Filipa Marracho e Tiago Carapinha ficaram no 18.º lugar, com menos dois tiros certeiros do que os compatriotas, nomeadamente 568, sendo 279 de Filipa e 289 de Tiago.

Na carabina a 10 metros, Sara Antunes foi somente 64.ª, com 619 pontos, enquanto Sofia Santos foi 79.ª, com 614, entre 85 participantes: o mais forte somou 632 pontos e o apuramento para os oito finalistas foi feito com 629.

Marcelo Cazassa não fez melhor, sendo 65.º entre 72 atiradores, com 615 pontos, distante dos 229 que valiam um lugar no grupo que decidia o pódio, para a qual o melhor resultado foi de 633.

Os Europeus de Talin valem algumas vagas para os Jogos Olímpicos Paris'2024, contudo os portugueses têm estado longe dessa discussão.