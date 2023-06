Joana Castelão 13.ª classificada na pistola a 25 metros nos Jogos Europeus

A portuguesa Joana Castelão acabou esta segunda-feira no 13.º lugar a prova de pistola a 25 metros dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, em Wroclaw, e encerrou a participação lusa no tiro.

Depois dos 289 pontos somados domingo na prova de precisão, a olímpica portuguesa conseguiu um total de 578 pontos ao concluir hoje a prova de rapidez, fechando no 13.º lugar final, a um ponto da oitava, última classificada para a disputa por medalhas.

Castelão melhorou o registo em Jogos Europeus, em que tinha conseguido o 22.º posto nesta distância em Minsk'2019, e em que foi quinta classificada no Campeonato da Europa de 2022.

A lusa fechou ainda a participação da seleção portuguesa de tiro em Cracóvia'2023, depois de ter antes conseguido o 30.º lugar na pistola a 10 metros e de, com João Costa, ter sido 25.ª na prova de 10 metros para equipas mistas.

Já João Costa, que tinha sido prata em Baku'2015, foi quinto na pistola a 10 metros.

Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia'2023, receberá ainda outra modalidade com participação portuguesa, o tiro com armas de caça, com o olímpico João Paulo Azevedo em ação, bem como Maria Inês Barros, terceira do ranking mundial, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria.