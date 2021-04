Jieni Shao procura vaga para Tóquio'2020 no ténis de mesa em Guimarães

Redação com Lusa

Com Fu Yu já apurada, e gorado o apuramento por equipas no feminino, Jieni Shao quer agora "dar o máximo na prova" para conseguir o seu segundo apuramento seguido para Jogos, depois do Rio'2016.

A portuguesa Jieni Shao vai lutar em Guimarães, de 21 a 25 de abril, por uma vaga no torneio individual feminino do ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão.

O Multiusos de Guimarães recebe o torneio pelas últimas vagas na prova de singulares masculina e feminina dos Jogos, com 38 homens e 41 mulheres inscritas para a disputa.

"Treinei sempre com o objetivo de ir aos Jogos. Apesar das limitações provocadas pela covid-19, dei sempre o meu melhor nos treinos durante este período e vou dar o máximo na prova para me qualificar para os Jogos Olímpicos", declarou, citada pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, após o regresso a Portugal vinda da China, para trabalhar no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Com Fu Yu e a equipa masculina, que dá também duas vagas nos singulares, "à espera", Shao terá de enfrentar três fases: uma primeira por grupos de três ou quatro atletas, uma segunda com eliminatórias, na qual, chegando à final, garante o apuramento, sem que esse derradeiro jogo se realize.

Não conseguindo, os outros atletas voltam a disputar nova fase até à final, que volta a não se jogar, pelas últimas duas vagas. No caso dos homens, há um jogo de repescagem entre os perdedores das meias-finais, por uma vaga adicional.