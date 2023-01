Jessie Lemonier, jogador da NFL, morre subitamente aos 25 anos

Ainda não são conhecidas as causas da morte.

Jessie Lemonier, linebacker dos Detroit Lions, que competem na principal Liga de futebol americano (NFL) morreu esta quinta-feira aos 25 anos.

As causas da morte do jogador ainda não são conhecidas, com o emblema norte-americano a expressar o seu "choque" com a notícia do seu desaparecimento.

"Estamos em choque e tristes por saber da morte de Jessie Lemonier. Foi um companheiro de equipa exemplar e um homem maravilhoso que partiu demasiado cedo. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos, durante este momento difícil", pode ler-se.

O agente de Lemonier revelou recentemente à ESPN que o atleta e a namorada esperava o nascimento do seu primeiro filho.