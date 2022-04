Jack Bouttell será o skipper da Mirpuri no Atlantic Challenge em Cascais

Redação com Lusa

Anglo-australiano vai liderar uma equipa que conta com o regresso de Bernardo Freitas e Mariana Lobano

A Mirpuri Foundation Racing Team vai ter Jack Bouttell como skipper no Atlantic Challenge, numa equipa que conta com os velejadores olímpicos portugueses Bernardo Freitas e Mariana Lobato.

"Sinto-me honrado por ter sido convidado a dirigir esta incrível equipa que tem sido uma grande parte da minha vida desde 2019. Penso que tudo o que fiz na minha carreira até este momento me preparou para esta oportunidade, e estou ansioso pelo desafio de participar na regata "A Thousand Mile Race" no próximo mês de julho", afirmou o anglo-australiano.

A prova, na qual as equipas partem de Cascais rumo a Porto Santo, na Madeira, regressando de seguida ao lugar inicial, percorrendo um total de mil milhas náuticas, principia em 03 de julho.

Jack Bouttell, que venceu a Volto Ocean Race, vai liderar uma equipa que conta com o regresso de Bernardo Freitas e Mariana Lobano, ambos presentes em Londres'2012, e vencedores do The Ocean Race Europe.

"Mal posso esperar para voltar ao barco, com o Jack como o novo "skipper". É um velejador brilhante e vai ser um "skipper" ainda melhor", elogiou Bernardo Freitas.

Mariana Lobato deseja conquistar "três vitórias seguidas" no Mirpuri Foundation Sailing Trophy, que considera ser "o grande evento de vela em Portugal".

Esta regata oceânica foi concebida para desafiar os melhores velejadores e barcos mais rápidos do mundo, num teste de resistência.

Organizada em parceria com o Clube Naval de Cascais, a edição deste ano disputa-se nas classes Maxi Yachts, VO65s, NHC, ORC, IRC, Multihulls, Classics, 6m, SB20 e Optimists.

A Mirpuri, sedeada em Lisboa, reforçou-se ainda com o neozelandês Stu Bannatyne, quatro vezes vencedor da Volvo Ocean Race, bem como com o francês Ben Schwartz e o australiano Alex Gough.