Itália quer organizar "os melhores" Jogos Olímpicos de Inverno em 2026

Redação com Lusa

Palavras do presidente do Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò.

Os responsáveis pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026, nas cidades italianas de Milão e Cortina d"Ampezzo, querem protagonizar os melhores eventos do género "da história".

"A aposta que ganhámos em 2019, contra todas as previsões, obriga-nos a fazer tudo muito bem e a organizar os melhores jogos da história. Tem de ser assim porque, após tantas edições, os Jogos Olímpicos de Inverno vão voltar à Europa, o seu berço", disse o presidente do Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, numa cerimónia de apresentação do certame.

A iniciativa teve lugar em Roma, na "Fernesina", o Ministério dos Negócios Estrangeiros transalpino, com a presença do corpo diplomático acreditado na capital e representantes de empresas e várias figuras do desporto italianas.

"A linguagem universal do desporto é um poderoso veículo de diálogo e inclusão social, um instrumento de diplomacia para a paz entre os povos que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas", afirmou o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio.

A apresentação daquela que será a 25.ª edição do evento terminou com a entrega das bandeiras oficiais por parte do Comité Olímpico Internacional à organização italiana.