Isaac Nader: "Prata nos Jogos Europeus? É satisfatório quanto baste"

Redação com Lusa

Isaac Nader satisfeito com prata, mas objetivo era ganhar.

O atleta português Isaac Nader disse este sábado que o objetivo para a prova dos 1.500 metros dos Jogos Europeus Cracóvia'2023 "era ganhar", saindo com uma prata, que é "satisfatória quanto baste".

"Só o ouro é que conta. Conta [a prata], claro, é uma medalha. Respeito a competição, é uma competição internacional e para muitos europeus é de grande nível. Mas há que ganhá-la. Por isso, é satisfatório quanto baste", resumiu o atleta de 23 anos.

Cumpriu a sua prova em 3.37,37 minutos, apenas superado pelo espanhol Mohamed Katir, 42 centésimos de segundo mais rápido (3.36,95): o pódio ficou completo com o neerlandês Niels Larós (3.37,59).

Apesar de ter conseguido a oitava medalha portuguesa nestes Jogos Europeus, a terceira do atletismo depois do ouro de Auriol Dongmo (peso) e da prata de João Coelho (400 metros), ficou insatisfeito, porque queria mesmo "só ganhar", numa época em que tem batido recordes pessoais e venceu o "meeting" de Huelva já este mês.

No dia 18 deste mês, em Nancy, França, fez a segunda melhor marca portuguesa de sempre nos 1.500 metros, com 3.31,67, e está apenas abaixo dos 3.30,07 que Rui Silva, medalha de bronze em Atenas'2004, conseguiu em 2002.

"Ganhei uma e fui duas vezes segundo [nos 1.500 metros]. Hoje não foi bom", declarou o jovem.

Um dos nomes em ascensão do atletismo nacional, o atleta do Benfica destacou o vencedor, "o segundo melhor do mundo da distância neste momento" e um atleta "de classe mundial". "Eu também começo a ser", atalhou.

Portugal soma agora oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.