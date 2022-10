Ironman Portugal vai ter recorde de participantes e permanece em Cascais até 2025

Ironman é um circuito de triatlo de longa distância, combinando 3,8 quilómetros a nadar, 180 a pedalar e 42,195 a correr, enquanto o 70.3 reduz estas distâncias para metade, 1,9 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida.

O Ironman Portugal Cascais vai decorrer este sábado com a participação recorde de cerca de 4.800 atletas, distribuídos pelas provas de full distance e o Ironman 73.0, a realizar entre Cascais, Sintra, Oeiras e Lisboa.

Num dia em que foi assinado o protocolo de permanência do evento em Cascais até 2025, entre o vereador do desporto do Município cascalense, Francisco Kreye, o presidente da Associação de Turismo de Cascais, Bernardo Corrêa de Barros, e o diretor do Ironman, Agusti Pérez, foi apresentada a edição portuguesa de prova que colocará em competição quase cinco mil atletas de 101 nacionalidades.

"A primeira pedra foi lançada em 2011, o evento tem vindo a crescer e o nosso objetivo é melhorar sempre. Todos os anos temos alterações e desafios para superar, mas julgamos que temos superado a fasquia e vamos fazer com que este evento se torne um dos melhores do mundo. É esse o nosso grande objetivo", começou por afirmar Jorge Pereira, embaixador do Ironman em Portugal.

Depois de quatro edições de 70.3 e uma de "full distance', Jorge Pereira acredita que o evento nacional ainda "tem bastante espaço para crescer", mostrando-se ainda "bastante orgulhoso" pela confiança que o "Município de Cascais tem demonstrado na organização" do Ironman Portugal Cascais, com a renovação do contrato para mais três anos.

"Temos a exclusividade do "full" Ironman em Cascais, há 43 provas no mundo, e é uma prova com capacidade para crescer até aos quase três mil atletas. Neste momento, temos cerca de 4.800 nas duas provas, mas temos capacidade para seis mil atletas. Além do impacto que já temos, podemos pensar no impacto que poderemos atingir na economia local e do país", acrescentou o responsável português.

Além de destacar que o Ironman Portugal Cascais "bate recordes todos os anos", Jorge Pereira avança que esta edição regista mais uma nova marca, a das 101 nacionalidades, e, pela primeira vez, o Reino Unido, com quase mil atletas, vai superar a participação nacional nos dois eventos.

Entre os quase 700 atletas portugueses inscritos no Ironman Portugal Cascais, destaque para a participação dos profissionais Raquel Rocha e João Ferreira na prova de 70.3, que vão alinhar na linha de partida ao lado da britânica Nikki Barlett, do holandês Menno Koolhaas e o francês William Mennesson, e de Lino Barruncho no full ironman.

Já o presidente da Associação de Turismo de Cascais considerou o Ironman Portugal Cascais "um evento absolutamente extraordinário para Cascais", depois de em 2017 ter sido feita uma "aposta grande nesta marca, acreditando num sonhador, o Jorge Pereira."

"Hoje temos dois eventos, um 70.3 e um full distance, disputados no mesmo dia, dobrando o número de inscrições que tivemos em 2017 e que ficam em média seis noites em Cascais, trazendo o retorno à atividade económica de cerca de 18 milhões de euros" referiu o Corrêa de Barros.

Assim como o presidente da Associação de Turismo de Cascais, o vereador do desporto da Câmara Municipal de Cascais, Francisco Kreye, referiu que o Ironman Portugal Cascais é um dos eventos mais importantes para o município.

"Desportivamente, é dos dias mais importantes para nós, porque Cascais, nesses dias, respira mais desporto e é um evento que transmite alguns valores, como a superação e resiliência, que queremos transmitir aos cascalenses, à sociedade e a Portugal. Nesse sentido, o Ironman é uma prova absolutamente única", destacou Francisco Kreye.