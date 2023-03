Irlanda vence Seis Nações com primeiro "Grand Slam" caseiro em 75 anos

Redação com Lusa

A Irlanda venceu o torneio das Seis Nações 2023 e festejou o seu primeiro "Grand Slam" concluído em Dublin, em 75 anos, após vencer a Inglaterra, no sábado, por 29-16.

Os irlandeses jogaram metade do encontro em superioridade numérica, após a expulsão de Freddie Steward, aos 40 minutos, mas só a meio da segunda parte conseguiram "descolar", com um ensaio de Robbie Henshaw, que colocou o marcador em 17-9 e quebrou, definitivamente, a réplica inglesa.

Dan Sheenan (32 e 67 minutos) e Rob Herring (76) fizeram os restantes ensaios da equipa de Andy Farrell, no dia em que Johnny Sexton, com nove pontos, se isolou como melhor marcador da história da competição, com um total de 566 pontos.

Nos outros encontros da última jornada, a França venceu o País de Gales por 41-28, resultado "inútil" face ao triunfo dos irlandeses, enquanto a Escócia bateu a Itália por 26-14.

A Irlanda venceu o torneio, com 27 pontos, seguida de França (20), Escócia (15), Inglaterra (10), País de Gales (6) e Itália (1).