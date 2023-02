Irlanda vence França e coloca-se em vantagem no torneio das Seis Nações

Além de impor à França a primeira derrota em mais de um ano, a Irlanda ampliou também o seu registo vitorioso em casa, no Aviva Stadium, em Dublin, para 13 encontros consecutivos, um novo recorde no seu historial.

A Irlanda venceu este sábado a França por 32-19 na segunda jornada do torneio das Seis Nações de râguebi e colocou-se em vantagem para roubar o título aos "bleus", que procuram sagrar-se bicampeões pela primeira vez desde 2007.

A equipa orientada por Andy Farrell colocou um ponto final na série de 14 triunfos consecutivos dos gauleses e somou mesmo o ponto de bónus ofensivo graças ao quarto ensaio, da autoria de Garry Ringrose, aos 72 minutos do encontro.

Além de impor à França a primeira derrota em mais de um ano, a Irlanda ampliou também o seu registo vitorioso em casa, no Aviva Stadium, em Dublin, para 13 encontros consecutivos, um novo recorde no seu historial.

A vitória irlandesa começou a ganhar forma com os ensaios de Hugo Keenan (08), James Lowe (20) e Andrew Porter (26) ainda na primeira parte, mas um contra-ataque finalizado por Damian Penaud (17) e o pé certeiro de Thomas Ramos com uma transformação (18) e três penalidades (04, 14, 32) manteve os visitantes dentro do resultado, com 22-16 ao intervalo.

Uma penalidade de Ross Bryne (59) e outra de Ramos (61) mantiveram as distâncias até ao toque de meta de Ringrose (71), que "sentenciou" a partida e transferiu o favoritismo quanto ao título do Seis Nações 2023 de Paris para Dublin.

No outro encontro de hoje, a Escócia provou que a vitória da semana passada, em Londres, não foi obra do acaso e somou o ponto de bónus no triunfo por 35-7 sobre o País de Gales, com ensaios de George Turner (29), Kyle Steyn (50, 57), Blair Kinghorn (70) e Matt Fagerson (78) contra apenas um toque de meta do galês Ken Owens (33).

Com estes resultados, a Irlanda e a Escócia lideram a classificação com 10 pontos em dois encontros, mais cinco do que a França.

A segunda jornada do torneio das Seis Nações 2023 completa-se no domingo com o embate entre Inglaterra e Itália, seleções que fizeram um ponto na jornada anterior e seguem à frente do País de Gales, que ainda não pontuou em 2023.