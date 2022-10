IPDJ vai realizar auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo

Instituto Português do Desporto e da Juventude diz que o objetivo da auditoria externa extraordinário é "avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo".

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) comunicou, esta segunda-feira, que vai realizar uma auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo, com vista "a avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo".

Telma Monteiro, recorde-se, fez duras críticas a Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, dizendo que os "treinadores foram informados" que vários atletas portugueses já não tinham "verba do projeto olímpico -gerido pela federação - para realizar o planeamento feito." O dirigente respondeu ao comunicado da judoca no mesmo dia.

"O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) informa que irá proceder à realização de uma auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo (FPJ), com vista a avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo.

Prevê-se que a Auditoria esteja concluída em 90 dias e a sua realização levou em linha de conta as posições discordantes entre as alegações de atletas de Judo do Programa de Preparação Olímpica, expressas em carta aberta, e os esclarecimentos prestados pela FPJ.

Para além da referida auditoria, relembramos que se encontra a decorrer um inquérito da iniciativa deste Instituto, com vista a averiguar a legitimidade de determinadas decisões da FPJ, face ao Regime Jurídico das Federações Desportivas. O inquérito, aberto na sequência de acusações recebidas no IPDJ, estará concluído no prazo de três semanas.

O acompanhamento contínuo do financiamento público, concedido pelo IPDJ às Atividades Regulares das federações desportivas, assenta numa exigente matriz de avaliação, materializada na apreciação de relatórios intermédios e finais sobre a execução técnico-financeira dos programas desportivos financiados. Esta avaliação é complementada pela verificação da informação constante na contabilidade analítica da federação, em centros de custo próprios e exclusivos de cada programa.

Também são objeto de análise os relatórios e contas dos exercícios de cada ano, aprovados em assembleia-geral da federação, com as contas certificadas por um revisor oficial de contas ou uma sociedade revisora de contas.

O IPDJ promove, igualmente, a realização de auditorias externas às federações desportivas, prevendo-se a conclusão de uma dezena de auditorias no presente ano."