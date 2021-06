IPDJ realça conferência sobre diplomacia desportiva como "momento singular" para a UE

A conferência sobre diplomacia desportiva arrancou em Lisboa, depois da reunião informal de diretores-gerais do Desporto da UE, e termina na sexta-feira.

O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) considera que a conferência sobre diplomacia desportiva, que arrancou hoje em Lisboa, é um "momento singular" para o futuro da União Europeia (UE) nesta área.

"É um momento singular no âmbito da presidência portuguesa [do Conselho da UE] e do setor do Desporto, porque estamos a juntar durante dois dias alguns dos melhores especialistas do mundo sobre este tópico da diplomacia do desporto e do que esta pode fazer pela Europa e por comunicar os valores da Europa", afirmou Vítor Pataco.

Em declarações aos jornalistas à margem da conferência "Can sport diplomacy contribute to building a stronger Europe in the world?", promovida pelo IPDJ, o líder do organismo público salientou a importância de debater o assunto e ouvir contributo de outros países, como os Estados Unidos ou a Austrália, que já contam com uma maior experiência neste domínio.

"O nosso papel como organismo executor da política pública é fazer isto que estamos a fazer: promover um primeiro momento de grande discussão no âmbito da presidência europeia, no sentido de este tema vir para a agenda e a partir daí ver que ações é que Portugal, mas, especialmente, a Europa pode fazer em torno deste tema para o valorizar e poder ser complementado com ações concretas", reforçou.

Defendendo a importância do desporto enquanto mecanismo diplomático, Vítor Pataco evocou um episódio da recente cimeira europeia social, no Porto, como "um momento de diplomacia ao mais alto nível", através de Rosa Mota e da sua entrega de uma bandeira europeia à presidente da Comissão, Úrsula Von der Leyen.

"Não tenho nenhuma dúvida de que aquele momento que foi vivido por todos os decisores europeus (...) foi um momento emotivo muito forte e que julgo que não vão esquecer", notou, sentenciando: "A Europa deve construir uma estratégia em torno deste tópico da diplomacia para tirar partido dela e conseguir afirmar os seus valores."

