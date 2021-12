IPDJ e o prémio Peace and Sport: "Estamos mais habituados a atribuir do que a receber"

Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) foi esta terça-feira premiado como Instituição do Ano no Peace and Sport Award 2021.

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) assumiu a "satisfação" pelo facto de o Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) ter sido esta terça-feira premiado como Instituição do Ano no Peace and Sport Award 2021.

"Satisfação relativamente à atribuição deste prémio por uma organização com dimensão de respeito internacional. O IPDJ, sendo um organismo público, está mais habituado a atribuir prémios do que a recebê-los. Pelo contrário, está normalmente sujeito à crítica. Por isso, é um redobrado motivo de satisfação por termos este reconhecimento internacional", disse o presidente do IPDJ, Vítor Pataco.

Em declarações à Lusa, o dirigente comentava o prémio, atribuído hoje em cerimónia que decorreu no Mónaco, que recompensa uma entidade pública, instituição desportiva ou empresa que lidera e/ou apoia um programa sustentável que contribui para o desenvolvimento da paz, do diálogo e da mudança social no mundo através do desporto.

"É o reconhecimento da importância de um aspeto visto como lateral às questões centrais do desenvolvimento desportivo e do jogo. A ética e os valores do desporto devem ser sublinhados e abordados pela positiva. Sensibilizar todos. Os jogadores, os técnicos, os árbitros, os pais, o público da importância de abordar o desporto e o jogo pela positiva", acrescentou.

A propósito do PNED, Pataco destacou as ações "bandeira da ética", destinadas às instituições que cumprem com uma série de requisitos nessa área, e o "cartão branco", por ação do árbitro que valoriza gestos positivos e de "fair play" em competição.

Vítor Pataco destacou o exemplo da equipa técnica do GD Mangualde que, apercebendo-se, num jogo, que o adversário só iria entrar em campo com 10 futebolistas, decidiu abdicar de um elemento no "onze", "para que assim prevalecesse a verdade desportiva".

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, agradeceu à Peace and Sport por este reconhecimento, considerando que o mesmo "tem um significado especial para todos aqueles que têm estado envolvidos com o PNED ao longo dos anos".

"Levamos muito a sério o facto de o desporto ser um instrumento de coesão social. Quando agimos à luz dos valores dos seus valores e dos melhores padrões de conduta estamos a trabalhar para formar melhores indivíduos e uma sociedade melhor. O PNED, integrado no IPDJ, atinge estes objetivos na sua plenitude", elogiou o governante.

O presidente e fundador da Peace and Sport, Joël Bouzou, elogiou a "iniciativa transversal exemplar do Governo voltada para a sociedade portuguesa", iniciada em 2012.

"Este programa tem vindo a ser desenvolvido ao longo do tempo, envolvendo vários parceiros em Portugal, tais como autarquias, centros desportivos, escolas, meios de comunicação e atletas. Isso mostra que, se os valores do desporto são usados na vida quotidiana, podem produzir mudanças positivas nas nossas sociedades. Apoio totalmente a visão do Governo português, que vê o desporto como uma "escola paralela", capaz de ensinar valores indispensáveis à melhoria de uma sociedade mais pacífica, inclusiva e equitativa", acrescentou.

O Peace and Sport apoia um conjunto de programas de campo e procura maximizar o uso do desporto para o desenvolvimento e a paz, agindo no sentido de liderar a transformação social em todas as áreas do mundo afetadas pela pobreza ou instabilidade social.