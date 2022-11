Internacional da Hungria: Bernardo Atilano eliminado pelo número um

Redação com Lusa

Badminton: Atilano, que regressou à competição em Budapeste, após um período afastado por lesão, entrou melhor, ao vencer o primeiro parcial (21-19), mas acabou depois por ceder por 21-16 e 21-18.

O português Bernardo Atilano foi esta quinta-feira eliminado na primeira ronda do quadro principal do Internacional da Hungria de badminton, ao cair ante o dinamarquês Victor Svendsen, primeiro cabeça de série do torneio, em três sets.

Atilano, que regressou à competição em Budapeste, após um período afastado por lesão, entrou melhor, ao vencer o primeiro parcial (21-19), mas acabou depois por ceder por 21-16 e 21-18.

Antes, na fase de qualificação, Bruno Carvalho não conseguiu a entrada no "main round".