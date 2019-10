Viana do Castelo quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2022

A autarquia sublinha ainda a "forte aposta" no projeto do Centro de Mar.

A Câmara de Viana do Castelo informou, hoje, ter formalizado a candidatura da capital do Alto Minho a Cidade Europeia do Desporto em 2022.

Em comunicado, o município explicou que "a intenção de candidatura foi manifestada numa reunião entre o presidente da câmara, José Maria Costa, o vereador do Desporto, Vítor Lemos, e o presidente da ACES PORTUGAL - Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto, Nuno Santos.

"Viana do Castelo assume-se como uma cidade saudável, amiga do desporto e da promoção de estilos de vida saudáveis. O concelho apresenta-se como local privilegiado para a prática de diversas modalidades, desde desporto de natureza, passando pelos desportos náuticos e desporto 'indoor'", sustenta o município na nota hoje enviada à imprensa.

Em janeiro de 2019, durante a III Gala do Desporto de Viana do Castelo, o município "homenageou 162 atletas que, em 2017, conquistaram o primeiro lugar do pódio em provas a nível nacional, europeu ou mundial, em dezenas de modalidades".

Na nota, a autarquia sublinha ainda a "forte aposta" no projeto do Centro de Mar que visa "o desenvolvimento da náutica de recreio e dos desportos náuticos e o reforço da posição de Viana do Castelo como uma cidade marítima".

"O Centro de Mar constitui-se, assim, como um polo agregador da náutica e do turismo náutico, através da articulação em rede de um conjunto de atividades que englobam a construção e reparação de embarcações de recreio, a expansão e qualificação de instalações náuticas, o turismo náutico e a valorização de um conjunto de elementos patrimoniais e ambientais, potenciadores da criação de novas atividades relacionadas e de novas competências, nomeadamente na área dos serviços à náutica", adianta.

Aquela aposta levou à construção "dos centros de remo, vela, canoagem e de Centro de Alto Rendimento (CAR) de Surf, onde diariamente é promovido o projeto escolar Náutica nas Escolas, através do qual milhares de estudantes vianenses contactam com o rio, mar e desportos náuticos".

No ano letivo em curso, aquele projeto, que abrange o 2.º e 3.º ciclos, chega a 1.909 estudantes de 99 turmas de 9 escolas do concelho.

Além da Náutica nas escolas, a Câmara de Viana do Castelo envolve ainda "milhares" de alunos em mais três projetos educativos ligados ao desporto: a patinagem no pré-escolar, com 320 alunos de 18 turmas de 15 escolas, a natação, promovida junto dos estudantes do 1.º ciclo do ensino básico, que chega a 1.529 alunos de 80 turmas de um total de 36 escolas, e o atletismo com 1.116 estudantes.