"Uma nova era na península coreana", diz presidente do COI

Presidente do COI, Thomas Bach, abordou a importância dos Jogos Olímpicos de Inverno no que às Coreias, e não só, diz respeito.

Os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, que na sexta-feira começam na Coreia do Sul com a presença de atletas norte-coreanos, "vai permitir a abertura de uma nova era na península coreana", disse o presidente do COI, Thomas Bach. "O espírito olímpico aproximou as duas partes que há muito se encontram separadas por desconfiança e animosidade", disse Thomas Bach na abertura da assembleia geral do COI, na presença do presidente sul-coreano Lua Jae-In.

A Coreia do Norte boicotou os Jogos Olímpicos de Verão de 1988, realizados em Seul, mas vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em PyeongChang, de 9 a 25 de fevereiro, com 22 atletas, nas modalidades de esqui alpino, esqui nórdico, patinagem artística, velocidade e hóquei no gelo feminino. "As tensões políticas não vão desaparecer da noite para o dia. O desporto não pode criar a paz, mas os Jogos Olímpicos podem abrir caminhos com símbolos fortes", disse Thomas Bach, desejando que o diálogo que agora começou possa continuar.

Relativamente à suspensão aplicada à Rússia em consequência do recurso a um sistema de doping institucionalizado, Thomas Bach enfatizou que pertencia agora ao país "decidir se queria retornar ao movimento olímpico". "O Comité Olímpico Internacional acompanha a situação na Rússia de forma muito próxima e fará a sua recomendação ao Conselho Executivo no final dos Jogos Olímpicos de PyeongChang", acrescentou.

O COI suspendeu a Rússia em dezembro, permitindo que apenas atletas russos "limpos" compitam sob a bandeira olímpica. Até à data, 169 atletas russos foram convidados pelo COI. "Esses atletas russos limpos que foram convidados podem ser os embaixadores de uma nova geração, que podem servir como modelos para uma mudança de cultura no desporto russo", disse Bach.