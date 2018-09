"Temos 15 trunfos", diz presidente da federação de judo sobre os Mundiais

Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, espera um desempenho "muito positivo" da seleção.

O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, espera um desempenho "muito positivo" da seleção nos Mundiais de Baku, de acordo com os mais recentes desempenhos internacionais. "Não diria que a medalha de bronze [de Telma Monteiro nos Jogos] do Rio2016 aumenta as responsabilidades, mas os resultados dos atletas a nível internacional sim. Trazer medalhas dos Grandes Prémios, Grand Slams, campeonatos da Europa e agora vamos ver no campeonato do Mundo... isso, sim, aumenta as responsabilidades", disse o dirigente, em declarações à Lusa.

Portugal vai fazer-se representar por quinze judocas (oito masculinos e sete femininos) no Campeonato do Mundo, que decorre no Azerbaijão, de quinta-feira a 27 de setembro. "A nossa expectativa é que os atletas consigam os seus objetivos, que são os nossos: chegar o mais longe possível, tentar ganhar o máximo de combates. O campeonato é importante, tal como o facto de contar como qualificação para os Jogos Olímpicos", vincou.

Jorge Fernandes acredita que vai ter vários judocas "a lutar pelas medalhas" em Baku, e não apenas Telma Monteiro, mas assume que "vai depender do dia e do sorteio". "Não diria que a Telma é o principal, pois temos 15 trunfos. Ela é de facto a atleta mais experiente, mais consagrada", reconheceu, elogiando a diversidade de experiência da seleção, a pensar já também nos Jogos de 2024, em Paris.

Antes disso, vem o sonho de em Tóquio2020 o judo português "apresentar a maior comitiva de sempre e ter mais atletas a lutar pelas medalhas". "A nossa maior equipa foi de seis elementos. Tendo em conta o número de judocas no projeto Olímpico, acredito que é possível ultrapassar essa marca e levar nove/dez aos Jogos", concluiu.