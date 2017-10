Triangle Adventure Trail: três dias que unem três ilhas

Os Açores no mapa do que de melhor existe no universo no trail. Pico, São Jorge e Faial como cenário

Três, dois, um... Chegou o dia da terceira edição do Triangle Adventure Trail, ponto de partida para três dias, outras tantas etapas e um total de 100 quilómetros desde o porto da Madalena, na ilha do Pico, até às derradeira meta em pleno de centro da Horta, no Faial.

E o que se pode dizer de um trail que de sexta-feira a domingo leva os atletas a correr em três ilhas ligadas de manhã por uma viagem de barco? Palavra a quem sabe exatamente do que fala. "No Pico, existe a possibilidade única de ir desde o nível do mar até ao ponto mais alto de Portugal. Em São Jorge, correr nas fajãs será uma experiência inesquecível. Finalmente, no Faial, a partida do Vulcão dos Capelinhos, que é quase um cenário extraterrestre, diferente de toda a restante paisagem açoriana, e a possibilidade de correr pelos vários vulcões da ilha até cortar a meta na cidade da Horta", explica a O JOGO, diretor da prova, Mário Leal.

Bonito? Certo. Exigente? Muito, como se perceberá logo no primeiro dia com aqueles 3,5 quilómetros em que se ascende 1200 metros no Pico depois da entrada suave e bela pelas famosas vinhas da ilha que é palco dos primeiros 28,1 quilómetros. Noite dormida, viagem de barco até São Jorge, ilha de belas fajãs que serão cenário de 25,7 quilómetros. "Temos de replicar em três locais diferentes toda a logística típica de uma prova de trail. É preciso coordenar marcações de percursos, transporte de atletas, abastecimentos, segurança, comunicação, cronometragem, equipas de saúde, entre outras coisas. A juntar a isto, temos sempre de ter em conta que a deslocação entre as três ilhas será feita de barco, e que, nesta altura do ano, São Pedro pode pregar partidas, como já aconteceu", explica Mário, que ao longo do ano organiza igualmente o Columbus Trail, em Santa Maria; o Azores Trail Run, no Faial.

Dois dias, o desgaste correspondente que as belas paisagens não são suficientes para aliviar e nova viagem de barco até ao Faial, onde esperam 42 quilómetros que começam no mais jovem território português, aquele formado pela erupção dos Capelinhos, até à Cidade da Horta. "É essencial que os atletas tenham em conta que vão correr três dias consecutivos, em percursos bastante técnicos, e com viagens de barco pelo meio. Devem fazer uma gestão inteligente do seu esforço. É também essencial que tenham muita atenção ao equipamento obrigatório e que se preparem para enfrentar condições atmosféricas que podem extremas", conclui. Agora, é coragem e força.